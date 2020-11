Amazonas registra 334 mortes por covid este mês .É normal ?

Outubro computava até esta quinta-feira 334 óbitos por covid 19 no Amazonas. É um número alto, que aponta para a ação de uma possível variante do coronavirus. Sem nenhum estudo para avaliar eventual mutações do vírus ou a letalidade de novas cepas, o Amazonas figura no mapa vermelho em meio a dados nem sempre confiáveis e a um achismo perigoso das autoridades. A aposta, é obvio, é que o vírus perca força e cause menos danos à população, mas o risco de uma crescente mortandade é sempre presente.

Se isso ocorrer, a quem responsabilizar ? Os órgão de controle de epidemias estão praticamente inativos, não há nenhum grupo cientifico formado para estudar possíveis mutações do vírus e dimensionar sua letalidade.

O problema vem sendo tratado sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma preocupação em descobrir o que está em curso. A verdade é que a população vem sendo tratada como uma boiada, em curral contaminado.

Se esse vírus voltar a matar nos níveis do inicio da pandemia, os primeiros a cair serão os governos. Por pressão da sociedade.