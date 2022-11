Zezé Di Camargo diz que Wanessa 'superou crise' após namoro com Dado Dolabella

No início do mês de novembro, o artista comentou o relacionamento de sua filha. Em entrevista ao podcast Denílson Show, ele admitiu que não aprovava o relacionamento no início dos anos 2000, já que os dois eram muito jovens.

"Eu ia lá conversar com ela para a gente decidir o que teríamos que fazer com a nossa filha (Wanessa), mas ela, graças a Deus, está superando, está bem, está superfeliz, passou a crise. Estamos vivendo um momento muito especial", acrescentou.

"A crise que Wanessa estava passando, ela estava sofrendo muito, e, graças a Deus, ela praticamente superou tudo", afirmou, em seus Stories do Instagram. O artista, dupla de Luciano, entrou no assunto após ser perguntado se iria visitar a mãe de Wanessa, Zilu Godoi, nos Estados Unidos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zezé Di Camargo, 60, falou sobre a saúde mental de sua filha, Wanessa Camargo, 39, em conversa com os seguidores. O artista afirmou que ela "praticamente superou" a crise que estava passando. A afirmação vem meses após a também cantora reatar o namoro com Dado Dolabella, 42.

