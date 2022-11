Naldo tem princípio de necrose no nariz após fazer rinomodelação

Pelas redes sociais, o cantor falou sobre o que anda acontecendo. "Fiz um procedimento no nariz que não ficou legal. Fiquei realmente muito preocupado. Tive uma intercorrência no procedimento, que pode acontecer. Acabou acontecendo comigo, mas já estou sendo muito bem assistido", falou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Naldo resolveu passar por um processo de rinomodelação, ou seja, arrumar imperfeições do nariz ao injetar algumas substâncias numa clínica. Porém, o resultado tem acarretado a ele mais dor de cabeça do que autoestima elevada. A região começou a apresentar um princípio de necrose.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.