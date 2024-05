Zeca Pagodinho vai fazer live solidária em prol do Rio Grande do Sul

Os espectadores que desejarem realizar uma doação em prol das pessoas vítimas das enchentes, poderão acessar um QR Code, que ficará disponível na tela para doações. Todas as contribuições serão direcionadas para a Central Única das Favelas (CUFA) do Rio de Janeiro.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma boa roda de samba. É isso que promete a live que Zeca Pagodinho vai fazer na próxima segunda-feira (27).O cantor abre as portas de sua casa no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio para receber amigos em uma transmissão solidária em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.