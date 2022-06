Zeca Camargo fala sobre saúde após cirurgia de emergência: 'Estou melhor'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O colunista da Folha Zeca Camargo, 59, usou seu Instagram para atualizar os seguidores sobre seu quadro de saúde após realizar uma cirurgia de emergência nesta semana. Na terça-feira (21), o jornalista foi operado em decorrência de um descolamento de retina.

Neste sábado (25), ele falou como está e como ficou sua visão após a cirurgia.

"Estou melhor. Primeiro por conta dos cuidados de um dos oftalmologistas mais incríveis e atencioso que já conheci. Ciência maravilhosa... Mas além disso, o que me deixa cada minuto mais forte são as mensagens de carinho que chegam. Eu sabia que você responderia com a mesma consideração que eu dedico aqui neste espaço", escreveu.

Zeca continuou na postagem: "Só que esse amor, essa dedicação que você demonstrou aqui superou todas as expectativas. E assim eu me recupero aos poucos. A visão do olho direito ainda está, como explicar? Líquida! Mas de resto sigo sem dor, sem traumas e confiante. Em breve retomaremos nossa troca aqui. E ela vai ser ainda mais incrível. Mais transparente. Mais cristalina. Mil vezes obrigado. Que maravilha é se sentir abraçado por tanta gente legal!".

Na quarta-feira, ele explicou o motivo de estar usando um tapa-olho. "Fui submetido ontem a uma cirurgia no olho direito. Diagnóstico: descolamento de retina. Solução: operação imediata. Tudo resolvido, procedimento super bem-sucedido - e já estou em casa repousando até o fim-de-semana. Isso significa que me afastarei deste espaço por um tempo. Mas sei que seguimos fortes acreditando na sabedoria, na cultura, nas mentes brilhantes que sempre celebramos aqui", escreveu à época.