'Meus filhos eu assumo', diz Antonia Fontenelle sobre Klara Castanho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antonia Fontenelle, 49, postou em seu Instagram neste sábado (25) um texto para se defender dos ataques que vem sofrendo após revelar que uma atriz da Globo de 21 anos entregou o filho para ser adotado. A postagem foi feita cerca de uma hora antes de Klara Kastanho, 21, divulgar uma carta revelando que foi estuprada e manteve a gestação, entregando a criança para a adoção ao nascer.

"Meus B.Os eu assumo, meus filhos também. Parir uma criança e não querer ver e mandar desovar por acaso É CRIME SIM, só acha bonitinho essa história de adoção quem nunca foi em um abrigo, ademais quando se trata de uma criança negra. O nome disso é ABANDONO DE INCAPAZ", escreveu Fontenelle no Instagram.

O comentário não foi feito diretamente a Klara Castanho, já que ocorreu antes da revelação, mas se encaixa dentro do contexto da revelação feita pela atriz momentos depois, cuja atitude foi a mesma criticada por Antonia.

A atriz questionou por que as pessoas estavam se insurgindo contra elas após ter feito a revelação do caso, sem citar o nome de Klara Castanho, durante uma live nesta sexta-feira (24). "Na hora de pegar uma criança, parir e jogar no mundo, que não sabe nem o que vai acontecer, aí não tem religião certa, aí pode", disse.

"Não ouse me ligar chorando! Eu não vou dar seu nome porque eu não tenho esse direito, mas não ouse me ligar chorando, porque eu posso perder a paciência e dar seu nome", continuou Antonia, que disse que as informações que tinha sobre o caso eram de um colunista, que contou a ela sobre a situação.

A postagem deste sábado é acompanhada por um vídeo do colunista Leo Dias durante uma entrevista ao humorista Danilo Gentili no programa "The Noite" (SBT) no dia 16 de junho, que é citado no texto.

"Eu gostaria de saber por que estão tão revoltadinhos comigo, me atacando por eu ter tido a coragem de mencionar uma história que a meu ver é monstruosa, porém virou banal. A escoria da sociedade vem aqui me perguntar o que eu tenho com isso? Muita coisa, uma vez que eu me preocupo com vidas de inocentes, e luto por elas. E por último, estou vendo alguns veículos de imprensa citando nomes e ligando a mim, cuidado pois não fui eu quem citou nomes, minha Live está lá pra quem quiser ver. Não me surpreendo nada com a forma torta de alguns verem esse caso, afinal se os valores não tivessem todos invertidos, essa bizarrice não estaria acontecendo a cada esquina", escreveu Antonia.

"Como diz o próprio Leo Dias, as pessoas não ficam indignadas com a notícia e sim com o carteiro, me poupem. Se eu soube disso foi através dele, agora cobrem dele, e se ele não quer falar, também é um direito dele. Se a história procede do jeito que chegou até mim, só posso dizer uma coisa, alguém tem que responder por isso, e esse alguém não sou eu", disse a atriz.