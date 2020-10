Zé Neto compartilha foto sem camisa e mostra perda de peso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zé Neto, dupla com Cristiano, compartilhou em seu Instagram uma foto de um antes e depois da sua perda de peso. Nos Stories, mostrou aos seus seguidores o resultado de uma nova rotina de treinos e alimentação.

Essa não foi a primeira vez que o cantor causou furor nas redes sociais após fotos com menos roupa. Em setembro, Zé Neto virou assunto quando passava folga na Costa do Sauípe (litoral da Bahia). Ele teve uma foto de sunga barrada pelo Instagram após o público notar um volume a mais em sua sunga.

As imagens foram publicadas nas contas dele e da esposa, Natalia Toscano, que o acompanhava na viagem. Na legenda de uma delas, a legenda foi: "Plante amor no coração de alguém, diga mais eu te amo e menos eu também". No entanto, foi o volume na sunga do cantor que chamou a atenção dos internautas. Eles passaram a fazer piada com o assunto e a imagem viralizou.

O sertanejo acaba de comemorar o quinto mêsversário da filha Angelina, a segunda com Natália Toscano. O tema desse mês foi Fazendinha com decoração de vaquinha.

Primeiro filho do casal, José Filho, 3, também estava presente e se divertiu muito. "Cinco meses da nossa 'goda' com tema muito fofo de fazendinha. José Filho inclusive nesse momento estava brincando na terra (risos)", declarou Toscano nas redes sociais. A comemoração aconteceu no sítio da família, no interior de São Paulo.

Em junho, o cantor Zé Neto contraiu a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Na ocasião, ele procurou atendimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior paulista, onde mora, após apresentar sintomas leves, como tosse, espirro e febre.