Zac Efron é comparado ao cantor Eduardo Costa por fãs brasileiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs brasileiros de Zac Efron, 33, estão comparando o ator ao cantor Eduardo Costa, 42, após ele aparecer com o rosto irreconhecível em um vídeo para celebrar o "Dia da Terra", no Instagram, nesta quinta (22). No Twitter, ele ficou entre os assuntos mais comentados e gerou memes.

O Troy Bolton, de "High School Music", apareceu com o maxilar mais marcado e a boca inchada. Os internautas começaram a dizer que ele fez harmonização facial e criticaram a mudança do rosto do ator.

Uma internauta publicou as fotos do ator e do cantor, lado a lado, no Twitter e disse que a mudança que Zac Efron fez no rosto deve ser considerada um crime. Outra escreveu: "Um dia é um galã querido por muitos e no outro uma versão mais nova do Eduardo Costa".

Decepcionada, uma fã falou que o ator não tinha direito de fazer isso com o rosto. "Meu crush de infância morreu e virou o Eduardo Costa gringo, Zac Efron tu não tinha esse direito", escreveu.

Outro internauta fez piada da harmonização facial do ator dizendo que ele deveria ser exaltado por tentar ficar mais feio em solidariedade aos outros homens feios.

"O cara era incrivelmente bonito e está tentando ficar mais feio em um ato de solidariedade com os homens desse mundão. Coração enorme. Humildade ímpar. Obrigado, Zac. Nós, homens, agradecemos por isso. A comparação era dura!".