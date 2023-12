Yasmin Brunet procura coach e dá pista que vai entrar no BBB 24

Por meio do Instagram, ele mostrou cards com desenhos que remetem aos nomes. Entre as imagens, estava um avião, um cozinheiro e uma mulher segurando um microfone. A publicação agitou as redes sociais.

Na última semana, Boninho, o diretor do reality show, instigou a curiosidade de internautas após publicar um vídeo com dicas sobre quem podem ser os participantes.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecida por ser modelo e atriz, além de filha de Luiza Brunet, Yasmin Brunet procurou coachs de comportamento para entrar preparada no BBB 24, que estreia no próximo dia 8, na Globo.

