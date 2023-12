Pais de Larissa Manoela decidem alugar mansão por R$ 25 mil após venda frustrada

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após não conseguir uma venda como desejavam, Silvana Taques e Gilberto Elias, pais da atriz Larissa Manoela, decidiram alugar a mansão de posse do casal após o fim da relação deles com a família.

O imóvel é localizado no Condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele fica bem próximo à praia do local, o que na teoria é um atrativo para turistas.

Taques e Elias decidiram alugar o imóvel por R$ 25 mil, segundo um anúncio publicado em um site de imóveis, ao qual a reportagem teve acesso. O condomínio custa R$ 2,1 mil mensais, e o IPTU tem valor de R$ 54 mil.

Mesmo com o aluguel, o imóvel ainda está a venda pela bagatela de R$ 10 milhões, como informou a Folha de S.Paulo em primeira mão no mês de agosto. Larissa Manoela só soube da decisão de venda ao ser procurada pela reportagem.

A dupla pagou R$ 8 milhões pelo imóvel no início de 2022. A casa foi comprada com parte do dinheiro da venda de uma mansão em Orlando, Estados Unidos, em 2021. Ela foi negociada por Silvana e Gilberto por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões, na cotação atual).

A casa pertencia à holding Trelissa, na qual cada sócio (Larissa, Silvana e Gilberto) tinha 33% de participação. A atriz saiu da sociedade, assim como fez com sua outra empresa, a Dalari.

Ou seja, seus pais têm o direito legal de vender a propriedade. O que deixou a atriz surpresa foi o fato de não ter sido informada sobre a negociação por eles.

A casa mede 900 metros quadrados, tem cinco suítes, escritório, sala de estar e jantar, copa, cozinha, quatro banheiros, adega, salão de jogos, piscina, sauna e um anexo para funcionários.