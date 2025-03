Yasmin Brunet fala sobre diagnóstico de Lipedema após BBB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet, 36, falou sobre lipedema, uma doença que às vezes é confundida com celulite. A modelo foi uma das entrevistadas do Fantástico deste domingo (9) e contou como descobriu a condição. O programa dominical fez um especial sobre a doença.

A modelo contou que, ao sair do BBB 24, descobriu a doença que, até então, parecia ser somente uma retenção de líquido."Fazia muita massagem que doía demais, me deixava roxa", disse.

Lipedema é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo anormal e doloroso de gordura, principalmente nas pernas e, em alguns casos, nos braços, que afeta predominantemente mulheres.

Ela revelou que se preocupava em se tapar durante o reality, para não perceberem os inchaços. "Um dos motivos que eu não queria ir [para o BBB] é que perceberiam que eu morria de vergonha, e de fato, viram. E foi um alívio, porque arrancaram um band-aid de algo que tentei esconder por tanto tempo, e estava lá exposto, não tinha mais o que fazer."

A modelo contou ter perdido 15kg ao procurar um profissional e começado a fazer dieta e exercícios focados."Meu lipedema afeta principalmente do joelho para baixo, mas também um pouco na coxa. Eu estava super inflamada. No BBB, engordei muito. Já entrei um pouco 'acima do peso' porque estava inflamada, e lá engordei mais ainda. Nunca estive tão inflamada na minha vida. Sentia muita dor e sempre pedia remédio para a produção. Até então, eu não sabia que tinha lipedema. Achava que era problema de circulação", contou a modelo ao jornal O Globo.

Brunet buscou tratamentos para o acúmulo de gordura, mas sem sucesso. "Já tinha ido a angiologistas e especialistas vasculares. Sempre me diagnosticavam com edema linfático. Quem sofre disso toma diuréticos e faz massagens para reter menos líquido, mas eu nunca melhorava. Não fazia massagem porque, quando tocavam minha perna, eu gritava de dor. A sensação de estar inflamada com lipedema é como tocar em uma ferida aberta. Não suportava o toque", desabafou.

A filha de Luiza Brunet explicou como o lipedema agravado pode impactar em sua rotina. "Quando o lipedema está muito inflamado, como acontecia comigo no BBB, você não consegue ficar em pé, andar, nem se movimentar direito. Sente peso, dor, desconforto e perde mobilidade. Não consegue correr, ficar muito tempo em pé ou sentado porque tudo dói. É um desconforto constante", listou.