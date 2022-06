Yasmin Brunet celebra 34 anos com festão, looks ousados e comida vegetariana

Nos últimos dias, a aniversariante divulgou um ensaio em que aparece com muita transparência mostrando seus últimos momentos com 33 anos. "Suave como um furacão, tranquila como um vulcão, guiada pelo coração", escreveu ela nas redes sociais. "Se quer, anda na contramão."

A modelo e influenciadora usou dois looks durante a festança: o primeiro com top e calça recortada, deixando barriga de fora no frio da madrugada paulistana, que chegou a 14ºC. No meio da noite, ela trocou o figurino, mas não por causa da temperatura. Ela optou por um vestido também recortado, que deixava bastante pele à mostra. Os dois looks eram da grife Versace.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet comemorou os 34 anos que completou no último dia 6 em grande estilo. Ela recebeu amigos famosos e anônimos no restaurante da zona oeste de São Paulo na noite de quarta-feira (8), embora a festa tenha durado até a manhã desta quinta-feira (9).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.