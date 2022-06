Festival Vermelhos em Ilhabela volta após pandemia e homenageia Nelson Freire

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sediado em Ilhabela, cidade do litoral do estado de São Paulo, o Festival Vermelhos chega à sua sexta edição este ano após dois anos suspenso devido à pandemia de Covid-19. Reunindo importantes nomes da música clássica, popular e da dança brasileiras, o festival acontecerá entre os dias 8 e 30 de julho.

O evento, que realiza espetáculos em meio a mata atlântica, também vai fazer uma homenagem ao pianista Nelson Freire, morto ano passado.

De acordo com a organização do evento, que divulgou sua programação nesta quarta (8), o compositor e cantor Edu Lobo vai abrir a série de apresentações. Outros nomes da música popular brasileira como João Bosco, Monica Salmaso, Nelson Ayres, Teco Cardoso, Arnaldo Antunes e Vitor Araújo também subirão aos palcos do Teatro de Vermelhos, do Anfiteatro da Floresta e da Sala do Porão, que ficam no complexo Baía dos Vermelhos.

Um concerto em tributo a Nelson Freire, que foi um dos maiores pianistas do mundo de sua geração, levará sete pianistas ao palco principal do evento.

A dança brasileira será representada pela São Paulo Companhia de Dança com coreografias de repertório e o espetáculo "Di", de Miriam Druwe, sob comando de sua diretora artística, Inês Bogéa.

Para encerrar o festival, o maestro americano Ira Levin fará um concerto de câmara e outros artistas internacionais também se apresentarão, como o Art String Quartet —um quarteto de cordas feminino formado por integrantes da Osesp—, o trombonista americano Darrin Milling e o grupo argentino Escalandrum.

Os ingressos estão à venda no site do festival, vermelhos.org.br.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FESTIVAL.

Sexta (8), às 20h30

Edu Lobo

Teatro de Vermelhos (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (9), às 11h

Fábio Zanon

Anfiteatro da Floresta (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (9), às 20h30

Luedji Luna

Teatro de Vermelhos (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Domingo (10), às 11h

Quarteto Almir Clemente

Sala do Porão (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Domingo (10), às 15h

Flautas do Mundo, com André Calixto

Sala do Porão (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Domingo (10), às 18h

Espaço Pés no Chão - Teatro regional

Anfiteatro da Floresta (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sexta-feira (15), às 20h30

São Paulo Companhia de Dança apresenta "Umbó", de Leilane Teles e "Di", de Miriam Druwe

Teatro de Vermelhos (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (16), às 11h

Escalandrum toca Piazzolla

Sala do Porão (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (16), às 16h

Marcos Valle

Anfiteatro da Floresta (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (16), às 20h30

Tributo a Nelson Freire com Ervino Rieger, Pablo Rossi, Erica Ribeiro, Aleyson Scopel, Patrícia Glatz, Lucas Thomazinho e Eduardo Monteiro.

Teatro de Vermelhos (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Domingo (17), às 11h

Marcelo Bratke e Cláudio Cruz

Teatro de Vermelhos (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Domingo (17), às 15h

"Quem Tem Medo de Lendas" , peça encenada pela companhia de teatro O Castelo das Artes, de São Sebastião

Anfiteatro da Floresta (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sexta (22), às 20h30

Arnaldo Antunes e Vitor Araújo

Teatro de Vermelhos (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (23), às 11h

Orquestra Popular de Ilhabela

Sala do Porão (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (23), às 16h

João Bosco

Anfiteatro da Floresta (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (23), às 20h30

Quadros de Uma Exposição, com a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, sob a regência de Roberto Minczuk, com participação do solista Yamandú Costa e exposição visual de Paulo Von Poser.

Teatro de Vermelhos (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (23), às 22h30

Nelson Ayres, Mônica Salmaso e Teco Cardoso

Sala do Porão (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Domingo (24), às 11h

Art String Quartet com Darrin Milling

Sala do Porão (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sexta-feira (29), às 20h30

Antônio Zambujo

Teatro de Vermelhos (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (30), às 11h

Toninho Ferragutti e Quinteto de Cordas

Sala do Porão (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (30), às 16h

Carla Cottini e Orquestra de Câmara de Inhotim

Anfiteatro da Floresta (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

Sábado (30), às 20h30

Concerto Sinfônico com regência e piano de Ira Levin - Encerramento do festival

Teatro de Vermelhos (Complexo Baía dos Vermelhos), Av. Governador Mário Covas Júnior, Ilhabela.

*Programação sujeita a alterações