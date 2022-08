Xuxa posta vídeo comendo alface diretamente do pé: 'Vegano raiz'

No vídeo, Angélica conversa em tom de brincadeira com a amiga. "Você está comendo mesmo, bebê? Está limpinho, bebê? Não, né?! A vegana, não é, gente? Você lavou a alface, amor?", questionou. "Não", respondeu Xuxa.

"Não basta ser vegano, tem que ser vegano raiz!", escreveu na legenda da imagem. "Angélica, que me conhece faz tempo, sabe que isso está no sangue! Logo, logo, vem aí", continuou na postagem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel, 59, postou um vídeo em seu Instagram nesta sexta-feira onde abusa do bom humor. Acompanhada da também apresentadora Angélica e com uma cachorrinha no colo, Xuxa se abaixa em meio à terra e morde um pé de alface diretamente do chão.

