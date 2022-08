Ex de Shakira, Gerard Piqué é flagrado aos beijos com nova namorada

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gerard Piqué, ex-companheiro de Shakira, foi visto aos beijos com uma suposta namorada durante o show do cantor espanhol Dani Martín no festival Summerfest Cerdanya, Barcelona, na noite desta sexta-feira (19). Foi a primeira vez que o zagueiro acabou sendo flagrado na companhia da jovem apontada pela imprensa espanhola como seu mais novo affair, Clara Chía Marti.

Segundo as apresentadoras do podcast Mamarazzis, do jornal catalão El Periódico, o casal estava acompanhado do pai, do irmão e dos amigos do jogador do Barcelona. "Eles se beijaram e trocaram abraços e carícias", declararam as jornalistas. Algumas fotos da dupla caíram nas redes.

De acordo com The Sun, Clara tem 23 anos e é 12 anos mais jovem que Piqué. Estudante de Relações Públicas, ela conheceu o jogador durante um evento da Kosmos, produtora do jogador. Na época, Clara estava trabalhando como garçonete e agora organiza eventos. Ela postou nas redes sociais um vídeo de uma parte do show de Dani Martín.

Piqué e Shakira, 45, tiveram dois filhos ao longo de 11 anos de união: Milan e Sasha, de 9 e 7 anos. A relação teve fim em meio aos rumores de traição do jogador do Barcelona. No início de junho, ela anunciou a separação do casal. "Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos respeito à privacidade. Gratos pela compreensão", diz o curto texto assinado por "Shakira e Gerard" e divulgado pela assessoria da cantora.

A cantora colombiana e o jogado iniciaram uma batalha judicial após o anúncio da separação. O ex-casal agora disputa, além da guarda dos filhos Milan, 9, e Sasha, 7, um avião avaliado em US$ 20 milhões, cerca de R$ 102 milhões.