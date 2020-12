William Gama, do Amazonas, é eleito Mister Brasil CNB 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - William Gama, 22, foi eleito o 13° Mister Brasil CNB (Concurso Nacional de Beleza). Com a vitória, o amazonense vai representar o Brasil na próxima edição do Mister Supranational, na Polônia. Em segundo lugar ficou o Mister Rio Grande do Sul João Henrique Lemes, seguido por Mister São Paulo Thon Oliver (3°), Mister Brasília Luís Gustavo Couto (4°) e Mister Plano Piloto Rafael Gondim (5°).

Formado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, em Manaus, Gama atua no mercado financeiro, é modelo e influenciador digital. Além da tradicional faixa, o representante do Amazonas também recebeu um cetro, peça exclusiva criada por Tiago Seixas, um prêmio de R$ 5.000 e o direito de representar o país em um dos cinco grandes concursos de beleza masculina do planeta, com todas as despesas pagas.

Neste ano, 40 homens disputaram o posto de mais belo do Brasil. O concurso ocorreu neste sabado (5) em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do CNB no YouTube, e faz parte do Festival Brasília 60, que terá uma série de eventos em comemoração às seis décadas de existência da capital federal. Além do Mister Brasil CNB, já foram realizados o Miss Supranational Brasil, o Miss e Mister Brasília.

Tal qual as candidatas do Miss Brasil Supranational, que estavam em Brasília na semana passada e celebraram a vitória da representante do Distrito Federal, Deise Benício, todos os cuidados em relação às regras sanitárias por causa da pandemia do coronavírus foram tomadas para a realização do evento.

Diversas etapas do concurso, inclusive a abertura e desfiles de moda noite e moda praia, foram pré-gravados, com o intuito de evitar o tumulto e aglomeração causados em eventos desta natureza.

Os concursos de beleza masculinos ganharam visibilidade nos anos 1990, com o surgimento do Manhunt International (1993), e do Mister Mundo (1996). Depois vieram o Mister International (2006), e o Mister Global (2014). Já em 2016, essa indústria se movimentou com o surgimento do Mister Supranational. O Concurso Nacional de Beleza elege o Mister Brasil CNB desde 2007 e é responsável por enviar representantes brasileiros a todos estes cinco eventos.