Jennifer Garner recria cena sexy de 'Alias' para celebrar 10 milhões de seguidores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Jennifer Garner, 48, comemorou o alcance de 10 milhões de seguidores no Instagram publicando vídeo em que recria uma cena de sua personagem Sydney Bristow na série "Alias", que foi transmitida entre 2001 e 2006 nos Estados Unidos.

"Sou muito grata a todos nesta comunidade. Para comemorar todos os 10 milhões de vocês, aqui está o vídeo que prometi ao meu empresário e ao meu publicitário que nunca postaria. Em algum momento de 2021, senhoras, tentarei ficar bonita só para vocês", escreveu ela na legenda.

Na nova versão da cena, a atriz trocou seu biquíni azul por uma roupa de neoprene preta de manga curta e um par de óculos de proteção. No lugar dos saltos, vestiu chinelos, jogou os óculos de proteção na água e abriu o zíper da blusa enquanto se afastava da câmera.

Garner foi casada com Ben Affleck de 2005 até junho de 2017, quando anunciaram a separação, mas o divórcio saiu apenas em outubro de 2018. O casal tem três filhos: Violet, Seraphina, e Samuel. No primeiro semestre deste ano, Affleck oficializou o namoro com a atriz cubana Ana de Armas. Em agosto deste ano, a revista US Magazine afirmou que Garner havia se separado de John Miller após dois anos de namoro.

Em entrevista ao programa Tell Me More With Kelly Corrigan, em outubro passado, a atriz disse que a fama estressa relacionamentos e incentiva as pessoas a se casarem antes do momento certo. "Acredito ter algo sobre se ver refletido em algum tipo de notícia, seja verdade ou não. Se for verdade e você está começando a ficar sério com alguém eles começam a dizer, 'Bem, quando eles vão ficar noivos?"