Whindersson Nunes volta ao Multishow em nova temporada de 'Os Roni'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Whindersson Nunes, Tirullipa e GKay voltam na quarta temporada de "Os Roni", no Multishow, nesta quarta-feira (8). Serão 20 episódios exibidos às segundas, quintas e sextas-feiras, às 22h.

Nesta temporada, o casal Clayson (Whindersson Nunes) e Jennyfer (Gkay) finalmente se casam. Vadinho (Tirullipa) ganha no jogo do bicho e compra carro para trabalhar com transporte de passageiros por aplicativo.

Mario Alberto (Oscar Magrini) retorna da China. Braguinha (Falcão) se aposenta e vende a casa de Itaquera e Çãozinha (Titina Medeiros) fica pobre. Enquanto Dona Santinha (Ilva Niño) tira um tempo para visitar sua família no Nordeste.

Mesmo distante, a matriarca da família liga todos os dias para se manter informada sobre a vida dos netos e dar conselhos. Ela também quer saber se Vadinho está tratando bem Xolinha, a sua porca-filha que não viajou com ela porque morre de medo de avião.

Tirullipa, diz estar empolgado com o quarto ano seguido do personagem Vadinho, irmão de Clayson (Whindersson Nunes).Segundo ele, essa temporada da série de humor está maravilhosa e vai ser melhor que as anteriores.

"Estamos bem entrosados, só de nos olharmos já sabemos o que falar. Tem o Rafael Cunha, a GKay, o Whinderson, um elenco bacana. Hoje é mais fácil trabalhar em algo que já deu certo, colocar uma piada. No começo, não sabia o caminho e agora só estamos melhorando."