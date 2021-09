Cantor Thiaguinho fatura mais de R$ 2 bilhões por ano, diz Forbes

"Conseguimos não mandar ninguém embora na nossa equipe, e isso me deixa muito feliz. Valorizo muito a galera que me ajuda a ser quem eu sou e poder fazer o que amo", diz o cantor.

A empresa do cantor Paz & Vida, criada em 2009 para administrar seus negócios, tem multinacionais em seu portfólio e emprega 210 funcionários com carteira assinada. Mesmo com as dificuldades da pandemia, Thiaguinho diz que não encerrou nenhum contrato e manteve o pagamento do salário de todos.

"É algo novo para mim, um desafio interessante, e esse envolvimento faz com que a gente consiga comunicar melhor um produto ao público por fazer parte do processo de criação."

O cantor também revelou à publicação que entrou no setor de bebidas alcoólicas em parceria com pessoas que vão ajudá-lo a crescer bastante como gestor em um negócio que não é a música.

