Whindersson Nunes diz que saudade do filho dói demais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Whindersson Nunes, 26, compartilhou nas redes sociais que dói demais a saudade que sente do filho, João Miguel, que morreu após nascer prematuro. O desabafo foi publicado nesta sexta-feira (16) no Twitter.

"Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode", escreveu em uma postagem no Twitter. "E quando você precisa que o tempo ande rápido, ele para. Enfim."

Whindersson recebeu apoio dos seguidores, que disseram que tudo vai melhorar e que o filho está cuidando dele e da noiva do humorista, Maria Lina Deggan, 22. "Ele cuida da Maria e de ti lá do céu, olhe ele todos dias através das estrelas, tenho certeza que vai encontrar nem que seja um pouco dele e de Deus, você pode não vê-los, mas senti-los é possível", escreveu um internauta.

Um seguidor do artista publicou nos comentários que o humorista e a esposa são guerreiros. "Whindersson, você e sua esposa são dois guerreiros, que Deus continue a dar forças para vocês vencerem essa tormenta no coração".

Outro internauta falou que não tem dinheiro, mas está à disposição para caso ele necessite desabafar. "Não tenho dinheiro, nenhum bem material, status, poder, mas se caso necessitar desabafar, tens um amigo oculto aqui. Muita luz Whinderson. Desejo força a você e sua companheira. Precisar, Whats [App] disponível. Peace".

O filho do casal nasceu com 22 semanas, não resistiu e morreu no dia 31 de maio. Maria Lina Deggan estava no início do sexto mês de gestação quando deu à luz João Miguel. A criança nasceu em uma maternidade de São Paulo, onde ela estava sob cuidados médicos.

"A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias mas só passando mesmo para saber. Obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente!", escreveu o humorista na época, que concluiu mostrando fé de que tudo vai ficar bem.

"Que ele seja forte como a mãe, e insistente como o pai. Que quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida, e graças a Deus e a energia de quem quer nosso bem superaram tudo", concluiu.

Nunes também divulgou uma música que fez em homenagem ao seu filho, enquanto ainda estava no hospital. "Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre", começou.

"E você saiu, não para casa, mas para melhor casa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem nem poder se defender. Eu realmente tento entender", continuou Whindersson na legenda do vídeo publicado em seu Instagram.

O humorista contou que seria pai no fim de janeiro. Com fotos ao lado de Deggan, ele a agradeceu pelo que chamou de "melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida".

Nunes assumiu o namoro com a estudante de engenharia civil em novembro de 2020, sete meses após se separar de Luísa Sonza, 22. O término do casal foi bastante conturbado, principalmente após a cantora assumir um romance com o cantor Vitão.