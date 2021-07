Susana Vieira vira conselheira e ganha quadro 'sem filtros' no Se Joga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dizem que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Pois Susana Vieira, 78, resolveu levar a máxima a sério. A atriz vai atacar de conselheira no quadro Susana Sem Filtro, quadro que estreia no sábado (17) no Se Joga (Globo).

Vale lembrar que a atriz já foi escalada para salvar o Vídeo Show na época em que a audiência do programa, descontinuado em 2019, estava baixa. Afastada das novelas desde "Éramos Seis" (2019-2020), ela vai gravar a atração da própria casa e promete responder a tudo "sem papas na língua".

Trata-se de um quadro interativo, no qual as pessoas poderão enviar dúvidas sobre a vida, os relacionamentos amorosos, as amizades e o trabalho, entre outros temas. De acordo com o material de divulgação, o critério de escolha das perguntas é que elas sejam "as mais curiosas possíveis".

Além da estreia da atriz, o Se Joga de sábado vai exibir uma entrevista com Juliette, campeã do BBB 21. Ela vai contar à apresentadora Fernanda Gentil como está a vida depois do reality show.

"Com a pandemia, a sociedade estava muito aberta a valorizar coisas reais, que fazem sentido, que são boas", avalia ela sobre o que a fez vencer o programa. "A pandemia mudou muito a percepção das pessoas. Lá dentro eu fui sem amarras, rótulos e prisões. E aconteceram muitas coisas com que as pessoas se identificaram. Todo mundo já sofreu algum tipo de preconceito, de silenciamento ou de conflitos que vivi lá."

O programa também promete a participação de Camilla de Lucas, segunda colocada do BBB 21, e a estreia do Se Joga dos Jogos, quadro sobre os esportes olímpicos. No primeiro episódio, será exibida uma entrevista com a skatista Leticia Bufoni, representante do Brasil no evento.