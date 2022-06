Wesley Safadão cancela agenda de shows por problema de saúde

"Queria poder ter feito muito mais por vocês. Me perdoe, me desculpe, mas pelo que estou passando estou fazendo o meu máximo. É problema de coluna, é hérnia de disco. Dói até para cantar. Estou todo amarrado aqui para dar certo, mas fiquei muito feliz aqui. Obrigado, eu achei que não ia conseguir fazer esse show. Deus é bom demais", desabafou.

Safadão só retomará a agenda normalmente após alta médica. No final do show em Campina Grande, Paraíba, na noite desta sexta-feira (24) e revelou aos fãs que estava com dores na coluna por causa de uma hérnia de disco. Ele agradeceu a energia positiva do público e reconheceu que temia não conseguir subir ao palco para se apresentar.

"A WS Shows, empresa que gerencia a carreira de Wesley Safadão, informa que por motivos de saúde do cantor, os shows que aconteceriam hoje (25/06) em Santo Antônio de Jesus/ BA, Cruz das Almas/ BA e Conceição do Jacuípe/ BA e amanhã (26/06) em Ibicuí/ BA, Santa Luzia/ PB e Monteiro/ PB, respectivamente, não poderão ser realizados", diz a nota.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.