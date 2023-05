Wanessa Camargo lembra primeiro encontro com Dado Dolabella

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em outubro de 2022, Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumiram publicamente o namoro após a separação da cantora do empresário Marcus Buaiz, em maio. Mas, os dois já tinham vivido um romance no início dos anos 2000. A filha mais velha do sertanejo Zezé Di Camargo lembrou a primeira vez que viu o ator e também cantor. Eles se conheceram nos bastidores de um ensaio fotográfico para uma revista adolescente na época.

"A primeira capa que fiz na vida como cantora, o Dado era o modelo gato da revista. Eu namorava e ele também, mas ali já bateu um negócio. Depois eu precisei de um modelo para um clipe e chamei ele. Ele fez meu clipe e a gente não teve nada. Logo depois, terminei meu namoro e quando fui ao Rio, a gente começou a namora", disse Wanessa durante participação no programa Estação Band, da rádio Band FM.

A cantora ainda contou quando terminou com Dolabella no início de namoro que ela até brinca ter sido a primeira temporada. "Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. O Dado era campeão de cartas no país. Era muito assédio", comentou sobre o fim da relação por causa mesmo de ciúmes.

Wanessa então prosseguiu. "Aprendi muito com ele na relação na primeira temporada - e eu até levei isso para o meu casamento depois. Percebi com o tempo que não adianta ter ciúme, querer segurar na mão. Quem quer fazer, faz na sua cara Não é a balada. Quem quer estar junto, está junto", pontuou. Wanessa se casou com Buaiz, em 2007, e eles tiveram dois filhos: José Marcus e João Francisco.