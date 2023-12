Walcyr Carrasco diz que beijo gay de 'Terra e Paixão' muda sociedade para melhor

Quando Kelvin termina de discursar, Ramiro declara que ama o namorado e diz que vai beijá-lo por isso. A partir daí, a novela acompanha um grande amasso entre os dois, com diversas tomadas do casal iluminado em rosa no celeiro onde conversavam.

É a primeira vez que personagens do mesmo sexo são mostrados trocando carinho no folhetim, que foi lançada em maio pela emissora. A ausência de um beijo entre os personagens, vividos por Diego Martins e Amaury Lorenzo, despertou críticas à Globo por uma suposta censura.

