Jonas Brothers anunciam único show em São Paulo em abril de 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trio norte americano Jonas Brothers voltará ao Brasil em 2024 com, a principio, uma única apresentação de sua "The Tour" no Allianz Parque, na Barra Funda. O espetáculo, que estreou em 2019 na América do Norte, marcou a retomada do grupo após um hiato de seis anos.

Agendado para o dia 16 de abril, o show abrirá a turnê na América Latina, que contará ainda com shows em Bogotá, na Colômbia, Santiago, no Chile, Lima, no Peru e Buenos Aires, na Argentina, além de três concertos no México.

As vendas para o público em geral têm início no sábado, 16, e os ingressos custam de R$ 175 (meia, cadeira superior) a R$ 740 (inteira, pista premium). Antes, entre os dias 14 e 15, acontece a pré-venda para clientes Santander. A bilheteria oficial será o Estádio do Pacaembu. A partir de segunda-feira, 18, serão anunciados outros pontos de venda.

Antes de chegar ao Brasil, os Jonas Brothers apresentam sua "The Tour" em países como Austrália, Nova Zelândia, Polônia, Áustria, República Tcheca, Irlanda do Norte, Hamburgo, França, Munique e Noruega.

Veja a seguir os valores dos ingressos para todos os setores:

- Cadeira Superior: R$ 350 (inteira) | R$ 175 (meia)

- Cadeira Inferior: R$ 540 (inteira) | R$ 270 (meia)

- Pista: R$ 440 (inteira) | R$ 220 (meia)

- Pista Premium: R$ 740 (inteira) | R$ 370 (meia)