Walcyr Carrasco chama Thelma Guedes para dividir com ele autoria de 'Terra e Paixão'

"Thelma é especial. Quando pensei na profissional que poderia tocar a novela comigo, o nome dela já veio naturalmente, pela mesma troca que tivemos em outras produções. Temos uma novela clássica com muitos mistérios e tramas a serem revelados e vai ser ainda mais prazeroso poder caminhar com alguém ao meu lado", diz ele.

Ela atuou como colaboradora de Walcyr nos sucessos "Chocolate com Pimenta" (2003-2004) e "Alma Gêmea" (2005-2006). E o seu primeiro trabalho como autora principal, ao lado de Duca Rachid em outro hit, a novela "O Profeta" (2006), contou com a supervisão de Walcyr.

No capítulo de quarta (28), a trama registrou seu próprio recorde com 27,3 pontos na Grande São Paulo, considerado o maior mercado do país (cada ponto equivale a 206.674 pessoas). O número, porém, ainda está aquém do fenômeno "Pantanal", que teve média de 29,6 pontos na região.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor Walcyr Carrasco convidou a autora Thelma Guedes, das novelas "Órfãos da Terra" (2019) e "Joia Rara" (2013-2014), para dividir com ele a autoria de "Terra Paixão". Produto principal da dramaturgia na Globo, o folhetim das nove ainda não decolou na audiência, embora tenha melhorado seus índices no Ibope nos últimos dias.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.