Pai de Neymar consegue liminar que libera lago artificial em mansão de Mangaratiba

O juiz afirma que as multas devem ser decididas ao longo do processo, como havia sido acordado anteriormente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr, conseguiu uma liminar que libera a desinterdição da lagoa artificial construída na mansão do jogador no Condomínio Aerorural, em Mangaratiba. O juiz Richard Robert Fairclough, da Vara única do município, atendeu ao pedido nesta sexta-feira (30).

