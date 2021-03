Wagner Moura alerta sobre perfis que se passam por ele nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wagner Moura, 44, está incomodado com a quantidade de perfis que se fazem passar por ele na internet. O ator, que não é adepto das nas redes sociais, enviou um vídeo à reportagem pedindo para esclarecer que não conversa com ninguém por esses meios.

"Eu não estou nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram... qualquer rede social", afirmou. "Eu nunca tive rede social, eu não tenho e pretendo continuar não tendo."

"Constantemente aparecem pessoas nessas redes se fazendo passar por mim", reclamou. "Eles colocam minha foto lá e botam um trailer de Marighella ou de alguma coisa que eu estou fazendo, [mas] não sou eu. Não acreditem, eu não estou nas redes sociais, não percam tempo conversando com esses perfis fakes."

Em uma busca nas redes sociais, é fácil perceber que realmente há diversos perfis que usam o nome do ator. Alguns dizem explicitamente que são de fãs, mas outros se apresentam como sendo dele. É o caso do @WagnerMouraReal, que tem 20 mil seguidores no Twitter. Já no Instagram, um perfil com mais de 60 mil seguidores afirma ser autorizado pelo ator.

No momento, Moura está fora do país, onde tem trabalhado mais ativamente. O nome dele está ligado a projetos de peso em Hollywood, como o do filme "The Gray Man", que está em pré-produção. No elenco, estão nomes de peso como Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Arnas e Regé-Jean Page.

Ele também aparece ligado ao filme "Sweet Revenge", do diretor Brian de Palma, ainda sem data de estreia. Segundo o site especializado Deadline, ele também estará na série "The Shining Girls", da Apple TV+, em que atuará ao lado de Elizabeth Moss ("The Handmaid's Tale").