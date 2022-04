Viviane Araújo diz que estará no desfile das campeãs após vitória da Mancha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Viviane Araújo, 47, rainha de bateria da Mancha Verde, comemorou nas redes sociais a vitória da escola no Carnaval de São Paulo, nesta terça-feira (26). Com o samba-enredo "Planeta Água", a escola fez referência a Iemanjá, que nas religiões de matrizes africanas é a orixá das águas salgadas.

"Vai ter o Joaquim no Anhembi, sim. Porque na sexta-feira eu vou estar aí nas campeãs com a minha Mancha Verde campeã do Carnaval de São Paulo", celebrou Viviane, que este ano não pôde comparecer por estar grávida e desfilando pelo Salgueiro no Carnaval do Rio.

Este ano, Duda Serdan, 17, princesa de bateria da Mancha Verde, veio excepcionalmente como rainha no lugar de Viviane. "Ganhamos Dudinha", disse a atriz ao ver uma entrevista da jovem na televisão.

A agremiação conquistou seu primeiro título no Grupo Especial no Carnaval de 2019, quando apresentou o samba-enredo "Oxalá, salve a princesa! A saga de uma guerreira negra", onde contou a história da princesa africana. No último Carnaval, em 2020, a escola esteve perto do título, terminando a apuração como vice-campeã.

A Mocidade Alegre foi a vice-campeã do Carnaval 2022, enquanto o terceiro lugar ficou com a Casa Verde, em terceiro. As escolas Vai-Vai e Colorado do Brás foram rebaixadas para o Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo.