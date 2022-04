Milton Nascimento e Liniker participam de novo álbum de Criolo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Milton Nascimento é um dos convidados especiais do novo álbum de inéditas de Criolo, "Sobre Viver", que será lançado no dia 5 de maio. Ele participa da música "Me Corte na Boca do Céu A Morte Não Pede Perdão".

O disco conta também com participações de Liniker e MC Hariel em "Pequenina", rap em que Criolo fala sobre as dificuldades enfrentadas pela sua mãe, Maria Vilani, ao longo da vida. Ela canta na faixa, que tem arranjo de Jaques Morelenbaum.

A cantora cabo-verdiana Mayra Andrade é outra convidada de "Sobre Viver". Ela se junta a Criolo na música "Ogum Ogum", que aborda a intolerância religiosa.

Criolo estreia show do novo álbum no próximo dia 14, no Rio. Depois, ele se apresenta em São Paulo no dia 21, e em Florianópolis em 4 de junho.