Virginia Fonseca diz ter faturado R$ 160 milhões nos últimos cinco meses

Rodrigo Mussi também sugeriu que a influenciadora Viih Tube devolvesse o valor conquistado após se aliar à casa de apostas, o que gerou confusão com o marido dela, Eliezer: "Interesseiro", respondeu o ex-BBB. Depois, Viih disse que encerrou o contrato com a empresa investigada.

"Gratidão primeiramente a Deus, a todo o time e a todos vocês que confiam no nosso trabalho", postou ela, que recentemente anunciou uma parceria com o jogador Neymar.

Horas depois, ela apagou a postagem. A ideia era rebater as falas do influenciador Vittor Fernando, que a havia acusado de comprar um carrão de mais de R$ 2 milhões com um dinheiro supostamente proveniente de publicidade de jogos de azar.

