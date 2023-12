Travis Kelce quer se casar com Taylor Swift e pede bênção ao pai dela, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao que tudo indica, em breve Taylor Swift, 34, deverá anunciar seu noivado. Isso porque o jogador de futebol americano Travis Kelce, 34, com quem ela namora faz alguns meses, teria ido até o pai da norte-americana pedir a bênção dele para um casamento. As informações são do site Page Six.

Segundo a publicação, Scott Swift deu a permissão para que ambos trilhem o novo passo no relacionamento. O casal deve passar as festas de fim de ano junto.

Em julho, Kelce contou no podcast New Heights, que divide com o irmão, que foi a um show da Taylor e tentou dar a ela uma pulseira de amizade com seu número de telefone, mas não conseguiu.

Ele diz que ficou desapontado ao saber que a cantora não fala antes ou depois dos shows para preservar a voz, já que durante a turnê The Eras Tour, ela canta 44 músicas por quase três horas de performance.

Apesar da tentativa não ter decolado, começaram as especulações de que, após esse episódio, ambos teriam entrado em contato. Em setembro, Kelce convidou Taylor para assistir a um de seus jogos. Ela foi vista sentada ao lado da mãe do jogador e vibrando quando ele marcou um touchdown. Eles foram filmados indo embora juntos após a partida.

Depois de um mês, o casal foi visto de mãos dadas em um restaurante badalado em Nova York.

Na passagem da turnê de Taylor pela Argentina, Kelce estava na plateia ao lado do pai da cantora e recebeu uma homenagem. Ao final da performance, ela alterou a letra de "Karma" e incluiu o verso: "Karma é o cara do Chiefs, vindo direto para casa para mim".