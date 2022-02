Violência policial inspira nova série de Marcelo D2 e Antonia Pellegrino

Em busca de justiça e redenção, ambas irão enfrentar a corrupção da polícia e as dificuldades do sistema judiciário. Para tanto, Rita terá o apoio de seu filho mais velho, o artista plástico Sinistro, que, junto com a comunidade da Maré, lutará por justiça a Sushi.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon Prime Video deu o pontapé inicial na série brasileira "Amar é Para os Fortes", criada por Marcelo D2 e Antonia Pellegrino. Baseada no álbum visual homônimo, a produção já entrou em fase de gravação e contará a história de duas famílias negras que enfrentam o luto, a injustiça, a responsabilidade e as consequências de um crime cometido pela violência policial.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.