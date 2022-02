Tinder terá seção exclusiva no Brasil para conectar quem gosta de Carnaval

É possível, por exemplo, descobrir quem curte a folia de Salvador, com seus trios e abadás, bem como quem prefere o frevo e o fervo do Recife. Ou os blocos e desfiles das escolas de samba em São Paulo e Rio de Janeiro, além dos agitos de Belo Horizonte e Florianópolis.

Mesmo sem Carnaval de rua liberado mais uma vez em boa parte das localidades brasileiras por causa da pandemia, a ideia é que a pessoa possa dar o famoso "match" (quando ambos usuários gostam um do outro) com quem também ama passar esse feriado na mesma cidade que elas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.