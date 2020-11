Viola Davis diz que quer e 'espera ter o mesmo filé mignon que uma atriz branca'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Viola Davis, 55, falou sobre as diferenças de remuneração que ainda existem entre atrizes negras e brancas. "Eu amo meu empresário. Eu amo meu publicitário. Mas eu digo isso a eles o tempo todo: 'Eu quero e espero ter o mesmo filé mignon que uma atriz branca. Cozido na mesma temperatura. Você não pode me jogar um osso com um pedacinho de carne e esperar que seja suficiente para mim", afirmou ela, em entrevista à revista InStyle.

"Amo minha couve e tudo isso, e sei que nos deram as sobras. Eu sei cozinhar isso, mas quero o filé mignon", completou. Davis fez história em 2015 ao ser a primeira negra a ganhar o Emmy de melhor atriz de série dramática na história da premiação. Ela foi reconhecida por sua atuação em "How to Get Away with Murder". Dois anos depois, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel em "Um Limite Entre Nós".

Ainda na entrevista, Davis disse que tem observado mudanças nos últimos anos em relação às mulheres. No passado, afirmou ela, quando uma menina ou uma mulher era abusada sexualmente, ninguém falava nada sobre o assunto. "Então, absolutamente mudou, e isso me dá grande esperança e satisfação. Mas quero essas mudanças para as mulheres negras", ressaltou.

Ela ponderou que a luta por igualdade deve ser de todas as mulheres. "Estou tentando ser esperançosa. Mesmo que precise de um pouco de vodca para isso. Se não seguirmos em frente juntos, então não evoluímos", declarou.