Romance gay 'Verão de 85' é bom, mas tem muitas cenas tolas

FOLHAPRESS - Relações homossexuais já foram, um dia, só sugeridas através de relações heterossexuais; foram, um dia, matéria de filmes underground. Chegaram, por fim, ao pior momento, o das ações afirmativas -"Me Chame pelo Seu Nome", "Moonlight - Sob a Luz do Luar".

"Verão de 85" responde, de certa forma, a essa última tendência, já que o namoro e em seguida a paixão entre Alex, papel de Félix Lefebvre, e David, papel de Benjamin Voisin, muito raramente resvala para a pieguice habitual. É uma paixão. Como tal, se Alex fosse uma garota em vez de um rapaz, por exemplo, pouca coisa mudaria no essencial.

Ou seja, François Ozon pode não ser o maior cineasta do mundo, mas está longe de ser bobo. Digamos, aliás, que de seus filmes podemos esperar qualquer coisa — sua carreira às vezes parece uma montanha-russa. Ele se dá melhor trabalhando personagens como David, capaz de transmitir certo mistério, um não dito, a tudo que o cerca.

Talvez seja por isso que "Verão de 85" lembra, em certos momentos, o "Pacto Sinistro" de Hitchcock. A sombra da perversidade está lá — ainda que não se manifeste a não ser sutilmente, e isso se deve muito ao ator, Benjamin Voisin, que em certos momentos lembra o Jean-Paul Belmondo dos bons dias.

É por tratar de uma paixão homossexual que o filme de Ozon escapa — e não em poucos momentos — de ser uma "sessão da tarde". O que quero dizer com isso é que, ao contrário dos filmes de "ação afirmativa", Ozon não reivindica para seus amantes a "normalidade". Ele sabe que não existe normal. Existem apenas normas que tornam certos atos normais ou não.

Essa virtude no trato da homossexualidade e da paixão pode desembocar no belo momento em que David recita alguns versos de Verlaine — a secura do amor de Verlaine por Rimbaud é extraordinária — como pode descambar para uns momentos românticos francamente tolos. É François Ozon, afinal.

Se evolui para o melodrama, "Verão de 85" tem o mérito de se propor, inicialmente, como um filme de mistério policial — o suspense envolvendo o silêncio de Alex a propósito de um crime que teria cometido — e se desviar do que parece óbvio como matéria ficcional. Narrar o filme com flashback é uma escolha que funciona bem e permite uma narrativa em que a clareza não encobre o mistério.

Se não reivindica a normalidade das relações entre gays, "Verão de 85" faz talvez melhor, ao reivindicar, sim, a naturalidade e a insânia que envolve esse tipo de afeto, como no mais de qualquer tipo de afeto. Essa naturalidade aqui se manifesta quase tão expressivamente quanto a de Andréa, a lésbica resolvida e nunca prosélita da bela série "Dix pour Cent", disponível na Netflix.

É bem mais do que nada.

VERÃO DE 85

Produção: França, 2020

Direção: François Ozon

Elenco: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin e Philippine Velge

Onde: Festival Mix Brasil (online e no Cinesesc) e Festival Varilux de Cinema Francês (nos cinemas)

Data: A partir de 14 de novembro

Classificação: 14 anos

Avaliação: Bom

Duração 100 min.