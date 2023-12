Vin Diesel nega acusação de assédio sexual feita por ex-assistente 'categoricamente'

O processo diz que o artista ainda tentou arrancar a sua calcinha antes que Jonasson começasse a gritar e corresse para o banheiro do quarto. Horas depois, ela foi demitida do cargo de assistente pela irmã de Diesel, Samantha Vincent, presidente da empresa criada em torno dele.

Jonasson também acusa Diesel de forçá-la a se deitar na cama com ele, agarrando suas regiões íntimas e forçando beijos na região do tórax mesmo depois dela pedir para que ele parasse.

