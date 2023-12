Quem é Lunna Montty, DJ brasileira e travesti chamada no palco por Beyoncé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lunna Montty é a DJ que foi anunciada por Beyoncé enquanto a cantora deixava o palco da festa do filme Renaissance, em Salvador, na quinta (21). Ela foi responsável por conduzir os fãs da diva pop depois da passagem surpresa dela pelo Brasil.

"Aproveitem o resto da noite, estou muito feliz por ver vocês todos. E agora eu vou apresentar alguém muito especial. Por favor, aplausos para Lunna Montty", anunciou a cantora.

QUEM É LUNNA MONTTY

Chamada no palco por Beyoncé. Lunna Montty é uma DJ soteropolitana do bairro de Imbuí. Ela foi chamada no palco em que Beyoncé subiu na última quinta em Salvador, na festa do filme Renaissance.

DJ, modelo, dançarina e coreógrafa. Ela é integrando do grupo Afrobapho e já performou com outras cantoras famosas, como Iza, e Gloria Groova —a última, em apresentação no The Town.

Primeira travesti negra a estampar campanha de moda em um shopping de Salvador. Ela já posou para fotógrafos famosos, como Mario Testino e Fernando Torquatto, e participou de um editoral da Elle Brasil. Nas passarelas, ela já pisou na SPFW e no Afro Fashion Day.

"Ela falou o meu nome. Sempre acreditei nos meus sonhos. Eu, enquanto travesti preta, de periferia. Aqui, a maior do mundo reconheceu a minha sobrevivência, a minha existência. Não é só por mim, mas por todas as outras. É sobre representar. É sobre legado, é sobre história", disse Lunna, no placo.

"E essa noite eu marco uma história para dar continuidade às outras que estão por vir e que estão aqui", disse, sob aplausos e gritos do público", finalizou ela.