Viih Tube sai do BBB 21 com 96,69% dos votos, terceira maior rejeição do programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viih Tube foi eliminada no Paredão deste domingo (25), o 14º do Big Brother Brasil 21 (Globo). A influenciadora foi quem mais votos recebeu (96,69) para deixar a casa e está fora da disputa.

Essa foi a terceira maior rejeição da história do programa, ficando atrás apenas de Karol Conká, que saiu com 99,17% dos votos, e Nego Di, com 98,76% de rejeição. Fiuk e Gilberto, que disputavam o Paredão, permanecem na casa. Eles ficaram com 2,6% e 0,71 dos votos, respectivamente.

Gilberto foi indicado pela líder Pocah. O segundo emparedado foi Viih Tube, pelo voto da casa, e puxou Fiuk no contragolpe para a berlinda. Dessa vez, não houve prova Bate Volta para se livrar do Paredão e os indicados foram direto para votação popular.

Diversos famosos chegaram a comemorar a primeira berlinda da influenciadora. "Aconteceu!! Aconteceu, meu Deus do céu, aconteceu", vibrou o também influenciador Felipe Neto.

Outra celebridade que escancarou a torcida contra Viih Tube foi o cantor Wesley Safadão. Ele postou nas redes sociais fotos ilustrativas de mãos inchadas de tanto votar na influenciadora. "O Brasil no domingo, depois de tanto votar na Viih Tube", brincou.

O recorde de rejeição até o momento é o da rapper Karol Conká. Ela foi eliminada no quarto Paredão com 99,17% dos votos do público.