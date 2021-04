Faustão diz que João do BBB 21 fez Brasil 'cutucar na ferida'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidado do Domingão do Faustão deste domingo (25) ao lado do ex-BBB Caio, João Luiz Pedrosa, 24, foi destaque por ser relembrado da situação de preconceito vivida dentro do reality. No começo do mês, Rodolffo Matthaus, 32, comparou o cabelo do professor com o da peruca usada no castigo do Monstro.

Para o músico, o que foi considerado só uma brincadeira, foi encarado como uma atitude infeliz e racista pelo colega e por muitos expectadores. "O fato de não ser a intenção também machuca, também magoa", disse o professor no Domingão.

Faustão, 70, acabou dizendo a João que "O inferno está cheio de bem-intencionados e mal-intencionados". Antes, o apresentador havia relembrado a discussão e o impacto da atitude na população. "Não é besteira, para a pessoa é um tremendo problema. E no caso dele [João], reagiu com educação e fez a sociedade brasileira cutucar a ferida", destacou Fausto.

"Essa situação, lá dentro, por algum momento, eu imaginei que não viveria. Mas o fato de ter vivido aquilo, eu realmente consigo ver agora, aqui de fora, [...] como as pessoas realmente pararam para poder pensar, pararam para refletir sobre essa questão, que é muito séria e está todo dia aí na nossa porta e as pessoas continuam vivendo e ainda vão continuar. E o que a gente tem que fazer é não deixar isso acontecer", disse João Luiz.

"Não perca esse sorriso, porque o Black Power brasileiro vai vencer um dia. Tem que vencer!", encerrou Fausto Silva.