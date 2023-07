Viih Tube e Eliezer compram mansão sem vizinhos perto: 'Queríamos um lugar no meio da floresta'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer pegaram as chaves da mansão que será a nova casa da família, composta pelo casal e pela filha, Lua, de três meses. Eles anunciaram a compra da casa neste sábado (22), com direito a um vídeo no canal de Viih no YouTube que mostra o interior da mansão e dá detalhes sobre as reformas que serão feitas.

A influenciadora explicou que a casa representa o desejo que eles tinham para a família, de morar em um lugar em meio à natureza. "Pegamos as chaves desse lugar que para gente é muito mais que só uma nova casa, é onde vamos ver nossa filha se sujar de terra, brincar na grama, aprender a andar, plantar na hortinha, aprender a nadar, crescer com a natureza e criar suas memórias de infância, o lugar onde vamos construir nossa família e deixar tudo com o nosso jeitinho!", escreveu no Instagram.

A reforma da casa começa na segunda (24), segundo Viih Tube. Nesta sexta (21), mesmo dia em que as chaves foram entregues, o casal fez uma grande reunião com empreiteiro, marceneiro, arquiteto, paisagista e engenheiro, que contou até com um buffet para alimentar toda a equipe.

"A casa é no final da rua, não tem vizinhos", revelou a influenciadora. A mansão tem uma horta, sauna, piscina e conta com uma extensa área externa. "Vamos trazer muito mais verde e muito mais vida para a casa. Vai ter uma vibe meio prainha, vai ter até areia, umas rochas", disse Viih Tube sobre a reforma da parte da piscina. O projeto da casa inclui também uma academia, um cinema e uma brinquedoteca.

O casal contou que a casa havia sido escolhida antes de Lua nascer. "Demorou para sair porque eu tive que juntar um dinheiro para pagar minha parte, teve processo burocrático de documentação, teve o tempo do banco... Aí de fato só pegamos a chave ontem e a gente tá no céu!", contou Eliezer.