Oppenheimer não deverá ser exibido no Japão

O filme foca na vida pessoal do físico nova-iorquino Robert Oppenheimer (1904-1967), interpretado por Cillian Murphy, da série 'Peaky Blinders', mas retrata especialmente a atuação de Oppenheimer à frente do Projeto Manhattan, no qual ele trabalhou junto com outros cientistas para desenvolver a bomba atômica, durante a Segunda Guerra Mundial.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O tema é dos mais sensíveis para os japoneses, por isso a Toho-Towa, maior distribuidora de filmes de Hollywood do Japão ainda não ofereceu data de lançamento para o blockbuster americano 'Oppenheimer' no país.

