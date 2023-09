Viih Tube afirma ter orgulho de mostrar maternidade real e quer mais filhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acostumada a passar dicas sobre maternidade real nas redes sociais, a influenciadora Viih Tube, 23, afirma que, se depender da vontade dela, mais herdeiros devem chegar nos próximos anos. Presente na segunda noite do The Town, neste domingo (3), ela deixou a pequena Lua, de 5 meses, com a babá e a mãe para poder curtir o festival ao lado de Eliezer, 33.

