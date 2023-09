Bruna Griphao afirma que não estará em outro reality tão cedo: 'Fiz terapia pra caramba após BBB'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Griphao chegou ao camarote VIP do The Town neste domingo (3) para assistir Luísa Sonza e Bruno Mars, vestindo corset e uma calça de cintura baixa, que se tornou sua marca registrada dentro do BBB 23. Apesar da referência, a atriz disse à reportagem que não estará em outro reality tão cedo: "Não, pelo amor de Deus".

