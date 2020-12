Victor Hugo é flagrado em aeroporto, mas é impedido de pegar avião após Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB e psicólogo Victor Hugo, que acaba de receber alta do hospital após ficar na UTI com Covid-19, foi flagrado na sexta (25) no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió, tentando embarcar em um voo para a sua terra natal, Imperatriz, no Maranhão. Porém, ele foi impedido de entrar no voo.

Imagens dele no local foram colocadas nas redes sociais. Em uma das postagens, uma seguidora contou que ele usava máscara abaixo do queixo e tossia muito. Ela pegaria o mesmo voo que ele, mas agradeceu por ele ter sido impedido.

Além disso, de acordo com o G1, toda a área em que ele ficou foi interditada e devidamente higienizada. Ao mesmo site, a companhia aérea Azul informou que impediu o embarque dele por verificar que os seus documentos médicos apontavam laudo positivo para Covid-19. A passagem foi remarcada para após as duas semanas de quarentena.

Procurado, ele não respondeu às solicitações feitas por meio de sua assessoria de imprensa. Na última imagem publicada por Vitor no Instagram, muita gente se mostrou indignada com o descaso. "Vou te denunciar", disse outro. "Quanta irresponsabilidade", publicou uma outra seguidora.

O ex-BBB Victor Hugo recebeu alta na sexta (25) do Hospital Metropolitano de Alagoas. O psicólogo de Imperatriz, interior do Maranhão, deu entrada no hospital no sábado (19), e na segunda (21) precisou ir para um leito de UTI (Unidade de terapia intensiva), após complicações da Covid-19.

Segundo a Secretaria de Saúde de Alagoas, ele recebeu alta "após uma melhora expressiva no quadro clínico". Victor Hugo vai finalizar o seu tratamento em isolamento, ainda segundo o boletim divulgado.