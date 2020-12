Anitta cantará no Réveillon da Times Square, em Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 27, será uma das principais artistas que vão cantar no Réveillon de Nova York, nos Estados Unidos. O evento ganhará transmissão ao vivo pelo canal Univision.

O show será exibido diretamente da Times Square. Apresentado por Raúl de Molina e Alejandra Espinoza, em Nova York, e por Rafael Araneda e Angélica Vale, em Miami, o especial de três horas contará ainda com performances musicais de nomes como Pitbull, Gloria Gaynor e Andra Ray.

Pelas redes sociais, a artista celebrou. "Meu Réveillon será na Times Square, em Nova York. A gente não confirmou antes porque tinha muita burocracia para resolver, mas agora está tudo certo. Exames feitos, tudo maravilhoso. Vai ser diferente, óbvio, por conta da Covid. Só felicidade", disse.

Os shows serão fechados ao público e contarão com todos os protocolos de segurança por causa da pandemia do novo coronavírus.

Dentre os demais nomes que vão se apresentar estão Greeicy, Mike Bahía, Cali y El Dandee, Camilo, Carmen DeLeon, Chesca, Joss Favela, Kany García, Matisse, Joey Montana e Natalia Jiménez.

O público poderá interagir e participar da festa utilizando as hashtags #AmorEnNavidad, #NuestraNavidad e #Feliz2021 no Facebook e no Instagram. O especial também estará disponível no app da Univision e no Univision NOW.