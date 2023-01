Victor, da extinta dupla com Léo, elogia discurso do ministro Silvio Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Victor Chaves, da extinta dupla com Léo, elogiou nas redes sociais o discurso de posse do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, que prometeu criar um plano nacional de proteção aos defensores dos direitos humanos. Ele compartilhou no Instagram um trecho do vídeo no qual Almeida cita uma série de grupos que devem ter foco de atenção na sua gestão e afirma para a sociedade: "vocês existem e são valiosos para o país".

"Se seu filho caísse nas águas revoltas de um rio, em risco de morte, quem você preferiria que o salvasse: alguém de direita ou de esquerda?", questiona o cantor. "E se alguém fala sobre a importância do próximo, indistintamente, há como não anuir? Estamos num tempo em que o óbvio se faz valer, se for para importar-se com os outros", escreveu o cantor na legenda do vídeo.

O internauta @jbelchioroficial comentou que não entendeu o que o cantor queria dizer. "Eu não entendo o que tu, um dos meus ídolos, quis dizer, mas assino embaixo tudo que o Silvio [Almeida] quis dizer. Espero que esse tenha sido o seu interesse", escreveu o internauta. Victor respondeu: "Exato! Apenas concordei com o que ele disse, independente de partidos ou polarizações."

A internauta Maria do Socorro Ferreira também teve dificuldade em entender o que o cantor disse. "Victor às vezes fala muito difícil. É como Carlos Drummond de Andrade, não entendo mas acho bonito", comentou Maria. "A fala é linda ", disse o apresentador de rodeios Cuiabano Lima.

Por outro lado, vários fãs do cantor não gostaram do post sobre política. "Victor Chaves mentira que você fez fransezinha colocando 'esquerda ou direita'. Desculpa, amigo, apoiar bandido condenado e a quadrilha que afundou o Brasil não há como concordar. Eles amam tanto a todos que ontem exoneram oito mil militares", comentou Maria do Céu.

O locutor Rhaniery Sousa falou que é fã do cantor e de suas composições, mas de palavras politiqueiras com toques de mel o país está cheio. "Dedique-se a compor, cantar, melodiar letras e poemas maravilhosos. Você é infinitamente melhor só fazendo isso."