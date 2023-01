Polícia apreende máquina que feriu perna de Jeremy Renner para investigação

Kim Renner, irmã de Jeremy Renner, fez um comunicado para atualizar o estado de saúde do ator nesta quarta-feira (4). Ela informou que ele está "lutando muito" e tendo recuperação acima do esperado.

Jeremy Renner teve uma das pernas atingidas por uma máquina de remover neve, na manhã do último domingo (1), na cidade de Reno, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

Segundo o site britânico Independent, as autoridades americanas que colocar a máquina que pesa 6.500 kg, cerca de 3 vezes mais o peso de um carro comum, para avaliação com a intenção de entender se houve "falha mecânica" no acidente.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia da cidade de Reno, do estado de Nevada, nos Estados Unidos, decidiu apreender a máquina de neve que passou por cima de uma das pernas do ator Jeremy Renner, de 51 anos, para investigação.

