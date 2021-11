Veto ao passaporte da vacina em eventos com Roaunet é questionado na Justiça

Autora da ação do MPF, a procuradora Ana Carolina Roman argumenta no documento que o STF já determinou que o governo federal não pode interferir unilateralmente nas medidas adotadas por estados e municípios.

O pedido do MPF surge ainda na esteira da criação, na quinta (11), de um canal de denúncias por parte da equipe de Frias para identificar os projetos culturais via Rouanet que estão exigindo de seus visitantes o comprovante de vacinação.

