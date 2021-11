Advogado de Britney Spears quer investigação ao pai da cantora após tutela

Desde então, outros relatos também apontaram abusos que teriam sido autorizados por Jaime Spears. O documentário "Controlando Britney Spears", do New York Times, chegou a apontar gravações irregulares de ligações da cantora e do interior de seu quarto.

Segundo o jornal The New York Times, o advogado Mathew Rosengart argumenta que o desejo repentino de Jaime Spears, 69, de encerrar a tutela depois de anos defendendo sua necessidade está ligado à esperança de que ele pudesse evitar essa apuração.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 39, e seus fãs estão em festa pelo fim da tutela a que foi submetida pelos últimos 13 anos. Mas as polêmicas em torno do caso não devem acabar tão cedo. Isso porque o advogado da cantora quer uma investigação contra o pai da artista.

